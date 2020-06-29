Karamürsel Köprülü Kavşağı’nda Yalova yönü çalışmaları sürüyor

Büyükşehir tarafından yapılan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı’nda Yalova yönü mevcut anayol beton kırımı ve başlık kirişi kazısına başlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ana arterlerde trafik yoğunluğunu azaltmak için gerçekleştirdiği çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yapımına başlanan ve ilçenin iki yakasını birleştirecek olan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı’nda çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Yalova yönü mevcut anayol beton kırımına başlayan ekipler, başlık kirişi kazısına ve fore kazık başlık kırımına devam ediyor.

YOLCU VE LOJİSTİK TAŞIMACILIĞINDA ÖNEMLİ BİR GÜZERGÂH

Şehirlerarası yolcu ve lojistik taşımacılığın önemli güzergâhlarından biri olan Karamürsel’de kent içi trafiğini ve transit geçişi rahatlatacak köprülü kavşak çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Başlık kirişi kazısına ve fore kazık başlık kırımına devam eden ekipler, Yalova yönü mevcut anayol beton kırımına başladı. Yalova yönü başlık kirişi imalatlarını da yapan ekipler, fore kazık makine nakli ve fore kazık imalatına geçecek.

17 BİN 500 METRE FORA KAZIK ÇAKILACAK

Battı-çıktının tüneli 19 metre genişliğinde 290 metre uzunluğunda olacak. Proje kapsamında 1600 metre çift anayol, 900 metre güney, 900 metre kuzey olma üzere 2 yan yol, 310 metre bağlantı yolu olmak üzere 3 bin 700 metre toplam yol olacak. Tünel imalatı için 801 adet toplamda 17 bin 500 metre fora kazık çakılacak.