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Karamürsel'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Karamürsel'de 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Karamürsel'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül 2020 Cumartesi 19:04

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karamürsel Temsilcisi Yaşar Göközkut, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.Törene, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Cumhuriyet Savcısı İrfan Deniz Çapkın, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan ile daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.Ayrıca İlçe Müftülüğü tarafından Merkez Camisi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. 


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