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Kartepe'de karın tadını çıkardılar

Başkan Kocaman, kar sezonunu vatandaşlarla birlikte açtı

Kartepe'de karın tadını çıkardılar

02 Şubat 2023 Perşembe 17:23

 Kar yağışının etkili olduğu Kartepe'de karın tadını çıkaran vatandaşlara, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da eşlik etti.
Heyecan ve özlemle beklenen kar yağışının başlamasıyla birlikte vatandaşlar Kartepe’ye akın etti. Kartepe'de karın tadını çıkaran vatandaşların mutluluğuna Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da ortak oldu. Kar topu oynayan fotoğraflar, bol bol hatıra fotoğrafı da çekti. Kar sezonunun açıldığını belirten Kocaman, "Bugün Kartepe'miz hem şehrimizden hem de çevre illerimizden karın en keyifli haline şahit olmak isteyen misafirlerimiz ile doldu taştı. Bu durum bizleri çok memnun etti. İnşallah bereketli bir kış mevsimi geçiririz" dedi.
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