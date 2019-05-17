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Kaymakam Karaman'a ziyaret

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bu Kemer Sana Çok Yakışır" konulu Fotoğraf - GİF ve Kısa Film ile Afiş ve Slogan yarışmasında dereceye giren Darıcalı öğrenciler, Kaymakam Ömer Karaman'ı ziyaret etti.

Kaymakam Karaman'a ziyaret

17 Mayıs 2019 Cuma 17:00

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 Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bu Kemer Sana Çok Yakışır" konulu Fotoğraf - GİF ve Kısa Film ile Afiş ve Slogan yarışmasında dereceye giren Darıcalı öğrenciler, Kaymakam Ömer Karaman'ı ziyaret etti. 

Kaymakam Karaman, yaptığı konuşmada, öğrencilerin başarılarından dolayı oldukça mutlu olduğunu belirterek, okul idarecileri ve öğrencileri tebrik etti.

Ziyarette, yarışmada afiş ve slogan kategorisinde Türkiye birincisi olan Osman Hamdibey Ortaokulu Öğrencisi Gökçe Nisa Kalaycı ile Türkiye ikincisi Selenay Karagöz, okul müdürü Rüfet Hallaç ve öğretmen Pınar Uşar ile veliler yer aldı. 




AA
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