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Kocaeli Müftülüğünden sokak hayvanlarına şefkat eli

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Müftülük ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde sokak hayvanları için camilerin bahçelerine mama kapları konuldu.

Kocaeli Müftülüğünden sokak hayvanlarına şefkat eli

19 Mart 2021 Cuma 14:09

"Cami ve Hayvan Sevgisi" sloganıyla sokak hayvanlarına yönelik başlatılan proje kapsamında, Kocaeli ve ilçelerdeki camilerin bahçelerine sokak hayvanları için mama ve su kabı yerleştirildi.

Karamürsel Karabali Cami imamı Fazlı Biçer, yaptığı açıklamada, projeyle sokak hayvanlarına yemek ve su imkanı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

 Sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini vurgulayan Biçer, "Bu projeyle gıda israfının önüne geçilmesi, sokak hayvanlarının bakımının sağlanması ve sokak hayvanların durumu hakkında bir farkındalık oluşturmak istedik." dedi.

Salgın tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanların aç kalmaması için mücadele ettiklerini aktaran Biçer, tüm varlıklara merhamet ve sevgiyle yaklaşılması gerektiğine işaret etti.








AA
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