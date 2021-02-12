İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de 14 yıldır kayıp olan 2 kişinin öldürüldüğü tespit edildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 14 yıldır aranan 2 kişinin öldürüldüğü tespit edildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de 14 yıldır kayıp olan 2 kişinin öldürüldüğü tespit edildi

12 Şubat 2021 Cuma 14:53

Gölcük'te yaşayan ve aralarında akrabalık bulunmayan Mahmut Şahin (23), Nihat Şahin (30) 2007 yılında ortadan kayboldu. Bunun üzerine aileleri Mahmut Şahin'le ilgili Mayıs 2007'de, Nihat Şahin için de 30 Kasım 2007'de kayıp başvurusu yapıldı.

Yapılan araştırma ve aramalarda kayıp olan kişilerle ilgili herhangi bir bilgi ve bulguya ulaşılamadı.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Mahmut ve Nihat Şahin'in dosyaları yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirildi. 

Çalışmalar kapsamında binlerce telefon kaydını inceleyen polis ekipleri, olayla ilgili olduğu değerlendirilen 4 şüpheliyi tespit etti. Bu şüphelilerden birinin yurt dışında, diğerinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlenirken, S.T. (38) ve A.Y. (51) gözaltına aldı. 

Şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde Mahmut ve Nihat Şahin'i öldürdüklerini itiraf ederek, Nihat Şahin'in cesedini Gölcük'ün Nüzhetiye Mahallesi'nde, Mahmut Şahin'in cesedini de İznik yolu Döşeme mevkisinde gömdüklerini söyledikleri öğrenildi. 

Şüpheliler S.T. ve A.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin belirttiği noktalarda yapılan aramalarda Nihat Şahin'in cesedi bulunurken, Mahmut Şahin'in cesedini arama çalışmaları ise devam ediyor. 



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGölcükCinayet
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Çiftçi, Vali Yavuz’u ağırladı Başkan Çiftçi, Vali Yavuz’u ağırladı
Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Polisten kaçarken 2 metrelik duvardan düşen kişinin ayağını kırdı Polisten kaçarken 2 metrelik duvardan düşen kişinin...
Kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Gebze'de sağlık personelini taşıyan araç refüje çarptı: 2 yaralı Gebze'de sağlık personelini taşıyan araç refüje...
Kocaeli bu hafta sounda'da evinde Kocaeli bu hafta sounda'da evinde
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Başkan Çiftçi, Vali Yavuz’u ağırladı
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen’i konuk eden Çayırova Belediye Başkanı...

Haberi Oku