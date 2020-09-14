Kocaeli’de büyük kütüphane atılımı

Kütüphanesi olmayan ilçelere yoğunluk veren, mevcut kütüphaneleri iyileştirme çalışmalarını gündemine alan Fatih Taşdelen, geçtiğimiz ay yoğun çalışma sergileyerek Başiskele, Dilovası, Körfez ve Kartepe olmak üzere 4 ilçeye bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Belediye başkanları ile yapılan görüşmeler sonucu bu ilçelerde kütüphane açılmasının önemini başkanlarla paylaştı. Belediye başkanlarının da büyük bir memnuniyetle karşıladığı bu talep doğrultusunda, ilk etapta kütüphanesi olmayan Başiskele’de bir, Dilovası’nda üç kütüphanenin açılmasına karar verildi.





ŞIK VE MODERN KÜTÜPHANELER

Öte yanda kütüphanesi olan ama yenileme yoluna giden Körfez ve Kartepe’de

ise yine bu ilçelerin belediyeleri ile yapılan görüşmeler sonucu yapılacak yeni kütüphanelerin, yeni gelişen kütüphanecilik anlayışına uygun hale getirilmesine karar verildi. Konuyla ilgili yetkililer; 7’den 70’e her kesime hitap edeceği, çocuklar için özel alanların olduğu, yetişkin ve gençlerin günlük süreli yayınları okuyabileceği, sanal kütüphanecilik ve internet erişimlerini kullanabilecekleri kafelerinin olduğu, sanatsal etkinlik ve kursların yapılacağı kısaca yaşayan mekânlar olacağını söyledi.





ANKARA’DAN HEYET GELDİ

Kültür ve Turizm Müdürü Taşdelen’in girişimleri sonucu konuyla ilgili olarak Ankara’dan gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Yayınlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Aldemir, Şube Müdürü Fatma Arslan Bülbül, İnşaat Mühendisi Tayfun Terzioğlu ve Mimar Ayla Vasfi den oluşan heyet; İl Müdürü Fatih Taşdelen ve belediye yetkilileriyle kütüphane için belirlenen bina ve arazileri yerinde inceledi. Yapılan değerlendirme sonucu projelerin biran önce hayata geçirilmesi noktasında karar alınarak, 2021 yılı içerisinde hizmete açılacağı ifade edildi. Heyet ayrıca Gebze’de yapımı devam eden kütüphaneyi de ziyaret ederek inşaatı yürüten yüklenici firma yetkilileriyle de görüştü.





İŞTE KÜTÜPHANELERİN YERLERİ

Başiskele İlçe Kütüphanesi; Başiskele Barbaros Mahallesi içinde Tuğra Parkı da kapsayan alana inşa edilecek. Körfez İlçe Halk Kütüphanesi Körfez Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi üzerinde yer alan Sarnıçhan İş Merkezi içinde açılacak. Dilovası’nda ise üç ayrı kütüphane Orhangazi Mahallesi Şehit Emin Durmuş Semt Konağı, Kayapınar Mahallesi Görkem Çiler Semt Konağı ve Diliskelesi Mahallesi Sait Nursi Semt Konağı olarak belirlendi.







