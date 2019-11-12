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Kocaeli'de cinayet şüphelisi saklandığı konteynerde yakalandı

İzmit'de bir kişiyi silahlı saldırı sonucu öldürdüğü iddia edilen şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı.

Kocaeli'de cinayet şüphelisi saklandığı konteynerde yakalandı

12 Kasım 2019 Salı 09:13

 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir kişiyi silahlı saldırı sonucu öldürdüğü iddiasıyla saklandığı konteynerde yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, dün Gültepe Mahallesi Beyhan Sokağı'nda motosikletiyle evine giderken gördüğü arkadaşlarıyla sohbet etmek için duran Alim Kazancı'nın (34) silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, cinayeti olayın ardından kaçan D.K'nin (30) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Şüpheli, polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu Yahya Kaptan Mahallesi'nde saklandığı konteynerin içinde yakalandı.

"Yaralama" suçundan poliste kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Öte yandan, şüpheli ile maktulün yeğeni H.Ü'nün aynı sokaktaki evde alkol aldıkları, D.K'nin yüksek sesin geldiği yere silahla ateş açtığı öne sürüldü.

Olayla ilgili ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen H.Ü'nün cezaevi firarisi olduğu belirlendi. H.Ü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.




AA
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