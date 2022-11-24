Kocaeli’de dualarda buluştuk





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Roman Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dualarda Buluşuyoruz programı İzmit Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kur’an tilavetiyle başlayan programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Romanlar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar, İl Müftü Yardımcısı Bahri Şamat, İzmit İlçe Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, şair Dursun Ali Erzincanlı ve vatandaşlar katıldı.





“BİZİ KIYMETLENDİREN DUALARIMIZ”

Selamlama konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Çakmak, “Allah, insanların suretlerine, fiziklerine bakmaz. Kalplerine ve amellerine bakar. Cenabı Allah kalplerinizden imanı eksik etmesin. Bizi kıymetlendiren dualarımız. O’ndan başka isteyecek kapımız yok. Niyetlerimizi de, akıbetimizi de Allah hayırla sonuçlandırsın” ifadelerini kullandı.





“SAMİMİYETLE YAPACAĞIZ”

Romanlar Federasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar ise konuşmasına desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ederek başladı. Çokyaşar, “Bu toplumun dinine sahip çıktığını anlatmak bizim boynumuzun borcudur. Romanlar memleketine bağlı, dinine bağlı insan topluluğudur. Bu etkinlikleri samimiyetle yapmaya devam edeceğiz” dedi.





DUYGU DOLU ANLAR

Selamlama konuşmalarından hemen ardından ilahi grupları ve semazenler sahne aldı. Programa katılan Dursun Ali Erzincanlı da okuduğu şiir ve naatlarla vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Küçükten büyüğe herkesin gönlüne dokunan Erzincanlı’nın “40 Yaşındasın” adlı şiiri büyük ilgi gördü.



































