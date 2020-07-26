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Kocaeli'de halk otobüsünde yangın

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde seyir halindeyken yanan otobüse itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kocaeli'de halk otobüsünde yangın

26 Temmuz 2020 Pazar 14:59

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Dilovası rampası mevkisinde İlhan B'nin kullandığı 41 PA 172 plakalı Büyükşehir Belediyesine ait otobüsün motor kısmından alev çıkmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü, yolcuları tahliye ettikten sonra çevredekilerin de yardımıyla yangın söndürme tüpü ile yangına müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangında aracın motor kısmında hasar oluştu.

Otobüsteki diğer yolcular ise başka bir araçla İzmit'e gönderildi.



AA
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