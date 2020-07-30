Kocaeli'de kırsaldaki 2 mahallede doğal gaz sevinci

Kocaeli Büyükşehir Beldiyesinin koordinasyonu ve destekleriyle İZGAZ tarafından sağlanan hizmetten 80 konut faydalanacak.

Goncaaydın ve Kocakaymaz mahallerine doğal gaz verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez ve mahalle sakinleri katıldı.

Büyükakın, törende yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin doğal gaz dağıtımı açısından Türkiye'nin en şanslı illerinden biri olduğunu belirterek, Avrupa'nın pek çok köy yerleşiminde bile böyle yaygın doğal gaz şebekesi olmadığını söyledi.

Kırsal Goncaaydın ve Kocakaymaz mahallelerinde 3 bin 700 metre hat döşendiğini dile getiren Büyükakın, "İZGAZ ile bir protokol yaptık. Büyükşehir Belediyesi olarak kazı ve dolgu çalışmalarına yardımcı oluyoruz. Bu sayede daha fazla vatandaşımızın doğal gazla buluşmasını sağlamış oluyoruz." diye konuştu.

Büyükakın, Kocaeli'nin birçok yerinde vatandaşa doğalgaz ulaştırılması için benzer bir süreci yürüttüklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kandıra Kefken ve Kerpe'de 7 bin 660 metrelik 450 daireyi ilgilendiren doğal gaz hattı yapım programında yer alıyor. Kandıra Cebeci'de 33 bin 176 metre ve 1300 dairenin doğal gaz hattının da yapım programında. Ayrıca, Gölcük Hamidiye köyünde tamamlanan 3 bin 712 metre doğal gaz şebekesi ile toplamda 2 bin 155 daire için 57 bin 728 metre doğal gaz şebekesi çalışması bulunuyor."

- "Köyden kente göçü engellemiş oluyoruz"

Doğal gaz şebekelerinin yapılmasıyla köyden kente göçü engellediklerini ve köye dönüşü teşvik ettiklerini vurgulayan Büyükakın, "Buralarda tatil sezonunun daha uzun sürmesine de katkıda bulunuyoruz. Ayrıca, kış aylarında fosil yakıtlar tüketildiğinde şehrin üzerinde bir gaz bulutu olurdu. Bunu artık görmüyoruz. Bu da son derece sevindiricidir." ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükakın, karbondioksit salınımını azaltarak kentin havasını daha temiz bir hale getirdiklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bunun iklim değişikliği açısında da önemli etkileri oluyor. Doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması gelecek nesillerimiz açısından son derece önemli. Biz bu konuda fayda-maliyet hesabı yapmıyoruz. Bu çalışmaları devam ettireceğiz çünkü buradaki vatandaşlarımız son derece mutlular. Birçoğu sadece yaz aylarında burada yaşıyorlardı. Sanıyorum doğal gaz konforuyla kış aylarında da burada yaşamaya başlayacaklar. Böylelikle köylerimiz daha da canlanacak. Köyle kent böylelikle bir bütün haline gelmiş olacak. Her açıdan köylerimizdeki gelişmeye katkı sağlamış olacağız."