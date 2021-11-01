İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de lise müdür yardımcısı Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Akın Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli'de lise müdür yardımcısı Kovid-19'dan hayatını kaybetti

01 Kasım 2021 Pazartesi 18:25

Öztürk (45) için eski görev yeri Şehit Fatih Sultan Karaaslan Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçesinde tören düzenlendi.

Törene katılan Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, aileye baş sağlığında bulundu.

Evli ve 3 çocuk babası Öztürk'ün cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere memleketi Giresun'a uğurlandı.

Törene Öztürk'ün yakınlarının yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Genç yaşta vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır ve baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze'de servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Gebze'de servis minibüsüyle çarpışan motosikletin...
Canların isteğini Başkan geri çevirmedi Canların isteğini Başkan geri çevirmedi
Dilovası katlı otoparkta hafriyat kazısı bitti sıra temel atımında Dilovası katlı otoparkta hafriyat kazısı bitti...
Dilovası’nda kaçak yapıya geçit yok!  Dilovası’nda kaçak yapıya geçit yok! 
Kandıra'da denizde kaybolan genç aranıyor Kandıra'da denizde kaybolan genç aranıyor
Boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı Boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Gebze'de servis minibüsüyle çarpışan motosikletin...
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı....

Haberi Oku