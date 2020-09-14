KOSKEM 2020 sezonunu kayıpsız kapattı

Kocaeli’de 15 Haziran’da açılan deniz sezonuyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi(KOSKEM), başta Kandıra olmak üzere 3 ilçede görev yapmaya başlamıştı. 11 bölgede haftanın 7 günü hizmet veren 118 kişilik ekibin görev süresi sona erdi. KOSKEM ekipleri göreve başladıkları günden bugüne kadar 1822 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. Bu kapsamda 11 bölgede hizmet veren KOSKEM’in, 2020 sezonunun görev süresi 13 Eylül Pazar günü itibariyle sona erdi.

BU SEZON 1822 KİŞİ KURTARILDI

Önemli bir hizmeti yerine getiren KOSKEM, görev yaptığı son haftada Kandıra sahillerinde Cebeci’de 11, Kumcağızda 7, Bağırganlı’da 3 kişi olmak üzere toplamda 21 vatandaşı boğulmaktan son anda kurtardı. Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM görev bölgelerinde 2 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi. KOSKEM ekipleri göreve başladıkları günden bugüne kadar 1822 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

15 YILDIR GÖREVDELER

2005 Yılından bu yana KOSKEM ekipleri, 12 bin 642 kişiyi boğulmaktan kurtarırken görev süresi 13 Eylül Pazar günü itibariyle sona eren KOSKEM, 2020 yılında toplamda 1822 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de 2020 yaz sezonu sonunda görev alanlarında vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için canla başla mücadele veren tüm kurum ve kuruluşlara plaket verdi.

HAFTANIN 7 GÜNÜ HİZMET VERİLİYOR

Halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için 2005 yılında başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti; 2008 yıllarına kadar 1 bölgede hafta sonları gerçekleştirilirken, 2009 yılı itibari ile haftanın 7 günü hizmet verilmeye başlandı. Cankurtaranlar Kandıra Cebeci, Kumcağız, Miço (Kadınlar Plajı), Kerpe, Sarısu Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel-Altınkemer sahilinde, Darıca-Bayramoğlu Halk Plajı ve Kadınlar Plajı’nda görev yaptı.

CANKURTARANLARA SIKI EĞİTİM

Sezon öncesi cankurtaranlık çalışmalarında dünya standartları, Mavi Bayrak Kriterleri ve TSSF’nin standartlarına uygun olarak Kocaeli sahillerinde görev alacak tüm personele, profesyonel eğitmenler tarafından havuz eğitimi, cankurtaranlık belgesi olmayan ya da süresi geçen personeller ile gönüllülere bronz ve gümüş cankurtaranlık bröveleri aldırıldı.

COVİD-19 ÖNLEMLERİ

Sezon başında ilk iş olarak tüm sahil bölgelerinde vatandaşları bilgilendirme ve uyarı bilgileri içeren tabelalar dikilmiş üzerlerinde 2 adet 50 şer metre ipli Can simitleri asıldı. Sahillerde su kazaları hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla hazırlanan broşürler, yaz dönemi boyunca bölgelerde dağıtıldı. 2020 yılı sezonu çalışmalarında Covid-19 salgın yönetimi ve Çalışma Rehberi Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan plaj ve yüzme alanlarında çalışan cankurtaranlara yönelik önlemlere göre çalışmaları sürdürüldü.









