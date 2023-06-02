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Lastiği Patlayan Hafriyat Kamyonu Başka Bir Araca Çarpıp Devrildi

Gebze ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan hafriyat kamyonu park halindeki başka bir araca çarpıp devrildi. Kamyonun içinden yaralı olarak çıkan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Lastiği Patlayan Hafriyat Kamyonu Başka Bir Araca Çarpıp Devrildi

02 Haziran 2023 Cuma 23:11

 
  Kaza, Tavşanlı Mahallesi Ballıkayalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. idaresindeki 41 AAK 186 plakalı Mercedes marka hafriyat kamyonunun seyir halindeyken lastiği patladı. Sürücü F.K.’nın imdat kolunu çekmesi neticesinde yoldan çıkan kamyon, park halindeki Tofaş marka bir otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kamyonun içinde bulunan F.K., kendi çabasıyla dışarı çıkmayı başardı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 
  Jandarma ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı. 




İHA
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