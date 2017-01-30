Mancarlı Pide Mi Tavşanlı Pidesi Mi? Tavşanlı Köyünün meşhur pidesi ses getirdi. Mancarlı Pide mi, Tavşanlı Pidesi mi?

30 Ocak 2017 Pazartesi 13:36

Geçtiğimiz günlerde gazetemizin Tavşanlı Köyünde Sibel,Nurdan,Neziha Hanımların her cuma günü üretimini yaptıkları ıspanaklı, peynirli, patatesli pidelerini Tavşanlı Köyü Merkezinde bulunan tesisini ziyaret edip sizler için duyurmuştuk. Cuma günleri gece saat 3:00 da üretime başlayıp öğleden sonraya kadar üretimini yapıp satışını sunmaktalar. Yöresel Pidelerinin adına ise Tavşanlı Pidesi ismini vermekteler. Yapmış olduğumuz röportaj sonrasında 20 binin üzerinde tıklanmaya ulaşan video röportajımızda çok sayıda yorum aldı. Yorumların bazılarında dikkat çeken ortak nokta ise Mancar Pidesi mi Yoksa Tavşanlı Pidesi mi sorusu oldu. Evet değerli okurlarımız bu konuda taktiri size bırakıyoruz.