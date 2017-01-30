İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mancarlı Pide Mi Tavşanlı Pidesi Mi?

Tavşanlı Köyünün meşhur pidesi ses getirdi. Mancarlı Pide mi, Tavşanlı Pidesi mi?

Mancarlı Pide Mi Tavşanlı Pidesi Mi?

30 Ocak 2017 Pazartesi 13:36

 Geçtiğimiz günlerde gazetemizin Tavşanlı Köyünde Sibel,Nurdan,Neziha Hanımların her cuma günü üretimini yaptıkları ıspanaklı, peynirli, patatesli pidelerini Tavşanlı Köyü Merkezinde bulunan tesisini ziyaret edip sizler için duyurmuştuk. Cuma günleri gece saat 3:00 da üretime başlayıp öğleden sonraya kadar üretimini yapıp satışını sunmaktalar. Yöresel Pidelerinin adına ise Tavşanlı Pidesi ismini vermekteler. Yapmış olduğumuz röportaj sonrasında 20 binin üzerinde tıklanmaya ulaşan video röportajımızda çok sayıda yorum aldı. Yorumların bazılarında dikkat çeken ortak nokta ise Mancar Pidesi mi Yoksa Tavşanlı Pidesi mi sorusu oldu. Evet değerli okurlarımız bu konuda taktiri size bırakıyoruz.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
KartepeKaramürselSiteWebHaberMuallimköyBallıkayaGebze GazetesiDerinceİzmitDaricaKocaeliGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze'de Zincirleme Kaza Gebze'de Zincirleme Kaza
Haluk Öztekin ‘farkındalık’ ı Anlattı. Haluk Öztekin ‘farkındalık’ ı Anlattı.
Silah Sesleri Duyuldu! Silah Sesleri Duyuldu!
Terminal esnafı Karla Mücadele Ediyor! Terminal esnafı Karla Mücadele Ediyor!
Kar yağışı çileye döndü! Kar yağışı çileye döndü!
Bozulan Asfaltlar Onarılıyor! Bozulan Asfaltlar Onarılıyor!
Yukarı Çık

Gebze'de Zincirleme Kaza
D-100 karayolunda zincirleme kaza.

Haberi Oku