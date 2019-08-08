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Mezarlık ve ibadethanelerde bayram hazırlığı

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban bayramı öncesi ilçede bulunan mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların bayram süresince yoğun olarak ziyaret edeceği mekânlar arasında yer alan mezarlıklar, belediye ekipler tarafından temizlenerek bayrama hazır hale getiriliyor.

Mezarlık ve ibadethanelerde bayram hazırlığı

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:13

İlçe genelindeki Akse ve Şekerpınar mahallelerinde bulunan mezarlıkları vatandaşların rahat bir şekilde ziyaret etmeleri için hummalı bir çalışma yürüten belediye ekipleri, çalışmalar kapsamında mezarlıklarda yer alan çeşmelerin bakımı, ot temizliği, yürüyüş yollarının bakımı ile budama ve ilaçlama yapıyor.

Yıl içinde düzenli olarak mezarlıkların bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini belirten belediye yetkilileri, “Kurban Bayramının yaklaşmasıyla halkımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için temizlik ve bakım çalışmalarının yanı sıra arefe günü her iki mezarlıkta kuracağımız stantlarla kabir ziyaretine gelen vatandaşlarımıza  ikramlarımız olacak” şeklinde konuştular.

İlçedeki ibadethanelerde yıl boyunca rutin temizlik çalışmaları yürüten Çayırova Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi de ilçede bulunan 45 Cami ve 1 Cem Evi’nde bayram temizliğini hummalı bir şekilde yürütüyor. Çalışmalar kapsamında tüm ibadethanelerde ahize, halı, pencere, vestiyer, mihrap, minberler temizleniyor.

 

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