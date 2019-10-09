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Mine Sota’dan öğrencilere nasihat

Birçok mizahi kitapların yazarı olan Mine Sota, Çayırova Kitap Fuarı’na konuk oldu.

Mine Sota'dan öğrencilere nasihat

09 Ekim 2019 Çarşamba 13:55

Sota, genç okuyucularıyla “Ne haliniz varsa gülün” konulu söyleşi gerçekleştirdi. Renkli kişiliği, okumayı sevdiren üslubu ve mizah ağırlıklı kalemi ile tanınan yazar, yaptığı söyleşide yazıya nasıl başladığından söz etti. İlk gençlik yıllarında kaleme aldığı ve dram olarak tanımladığı deneme ve hikâyelerinden örnekler veren Mine Sota, “ Herkes gibi benimde hayranı olduğum bazı yazarlar vardı. Onlarla tanışmak ve yazılarımı onlara göndermek en büyük hayallerimden biriydi. Çok çalıştım, çok sıkıntılar yaşadım ama azim ve gayretle hiç pes etmedim. Şimdi burada sizlerleyim. Unutmayın çocuklar her sıkıntının ardında bir ferahlık vardır. Mesele varmak değil, yolda yürümek ve pes etmemektir. Kendine has mizahi üslubu ile katılımcılara eğlenceli saatler yaşatan Sota, televizyonun olumsuz etkilerinden de söz ederek, “dizilerde ve reklamlarda her şeyin standartların üzerinde gösterildiğinden insanların beklentilerinin çok yüksek tutulduğunu ve bu beklentilere ulaşamayan insanların da mutsuz bir toplum meydana getirdiğini dile getirdi. Öğrencilerin sorularını da yanıtlamayı ihmal etmeyen yazar söyleşinin sonunda öğrenci ve velilerin kitaplarını imzaladı. 

 

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