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Öğrencilere karne hediyesi

Dilovası Belediyesi, 2019/2020 eğitim öğretim döneminin ilk yarısı sonunda 15 günlük tatile giren öğrenciler için karne hediyesi olarak tiyatro günleri düzenliyor.

Öğrencilere karne hediyesi

20 Ocak 2020 Pazartesi 15:05


Dilovası Belediyesi 15 tatilde öğrencilerin tatillerini dolu dolu geçirmesi için tiyatro günleri düzenliyor. Dilovası Belediyesi’nin düzenlediği tiyatro günlerinde beş ayrı tiyatro gösterisi belli tarihlerde Dilovalı öğrencilerle buluşacak.

ÖĞRENCİLER TİYATRO GÜNLERİNDE BULUŞACAK

“Haydi Çocuklar Tiyatroya” sloganı ile başlatılan tiyatro günlerinin ilk gösterisi 21 Ocak Salı günü “Baloncu Amca” tiyatro gösterisi ile başlayacak. Ardından 22 Ocak Çarşamba günü “Holohrom Konser”, 23 Ocak Çarşamba günü “Yaramaz Tilki”, 28 Ocak Salı günü “Arkadaşım Gugi” ve son olarak 30 Ocak Perşembe günü “Sihirli Sandık” tiyatro gösterileri ile Dilovalı çocuklar tiyatro keyfi yaşayacak. Gösteriler Dilovası Belediyesi Kültür Merkezinde saat 11:00 ve saat 13:00 olmak üzere iki seans şeklinde ücretsiz olarak oynanacak.

ÖĞRENCİLERE KARNE HEDİYESİ

Düzenlenecek olan Tiyatro Günleri ile ilgili açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Öğrencilerimizin yarıyıl tatillerini keyifli ve güzel bir şekilde geçirmeleri için karne hediyesi olarak tiyatro günleri düzenliyoruz. Öğrencilerimizin her ihtiyacına cevap vermek onların eğitimlerinin yanı sıra normal hayatta da eğitici ve öğretici faaliyetler içerisinde olmaları için başlattığımız tiyatro günlerinde öğrencilerimizi tatillerinde birbirinden güzel beş ayrı tiyatro gösterisiyle buluşturuyoruz. Herşey geleceğimiz olan güzel çocuklarımız için.”dedi.


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