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Ormanya personellerine eğitim verildi

Ormanya'da görev yapan personellere hayvan bakıcılığı eğitimi verildi.

Ormanya personellerine eğitim verildi

20 Mart 2023 Pazartesi 17:01

  Türkiye'nin en çok ziyaret edilen korunan alanı Ormanya, çalışanlarına eğitim desteği vermeye devam ediyor. Ormanya bünyesinde hayvan bakımı ile ilgilenen personelin katıldığı ve hayvanların beslenmesi, sağlık ve üreme gibi birçok konuda teorik ve pratik konuların anlatıldığı eğitimler toplamda 108 saati kapsıyor. KO-MEK kurs merkezi tarafından planlanan eğitimler, Ormanya’da görev yapan veteriner hekim Muhammet Nalkıran tarafından verildi. 
  İki modül eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde kanatlı hayvanların bakımı ve barınak temizliği, kanatlı hayvanları iç ve dış parazitlere karşı koruma ve kişisel hijyen, zoonoz hastalıkları ve önleyici yöntemlerin yanı sıra dezenfeksiyonu hakkında bilgiler verildi. Bir diğer modülde günlük barınak kontrollerinin önemi, hayvanların beslenmesi ve yem bitkileri çeşitliliği aktarıldı. Hayvanlarda üreme ve doğum konusunda detaylı bilgilerin aktarıldığı eğitimde, iş sağlığı ve güvenliği hakkında da duruldu. 


İHA
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