banner462
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otizm Hastası Ali’nin Hayali Gerçek Oldu

Otizm hastası Ali’nin otobüs şoförü olma hayalini, Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdi.

Otizm Hastası Ali'nin Hayali Gerçek Oldu

19 Kasım 2019 Salı 10:31

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. , 22 yaşındaki otizm hastası Ali’nin şoför olma hayalini gerçekleştirdi. UlaşımPark ilk olarak Ali’yi evinden otobüsle alarak Plajyolu’nda bulunan otobüs garajına getirdi. Otobüsten iner inmez büyük bir heyecanla garajı dolaşan Ali’nin yüzündeki heyecan görülmeye değerdi.

 ŞOFÖR KIYAFETİ GİYDİRİLDİ, SÜRÜCÜLERLE BULUŞTU

Otobüs garajını heyecanla dolaşan ve merak ettiği konuları sürücü abilerinden öğrenen Ali’ye şoför kıyafeti giydirildi. Şoför kıyafetini giydiğinde mutluluktan havaya uçan Ali daha sonra şoför abileriyle buluşmak üzere dinlenme tesisine gitti.

 DİREKSİYONUN BAŞINA GEÇTİ

Şoförlerle bir araya gelen Ali, onlarla samimi sohbet gerçekleştirdi. Şoförler Ali’ye, “Şimdi tam şoför oldun, dilediğin zaman bizim yanımıza gelebilirsin. Şoför abilerin olarak bizler seni çok sevdik’’ diyerek duygularını dile getirdi. Ali de, şoför abilerinin bu sıcak tavrına teşekkür ederek otobüsün direksiyonun başına geçti.

 “OĞLUMUN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİNİZ”

Ali’nin Babası Murat T. , “Ali’nin küçüklüğünden beri otobüslere karşı büyük bir ilgisi var. Sürekli geçen otobüslere bakıyor, soruyor merak ettiği ne varsa öğrenmeye çalışıyor. Oğlumun hayalini gerçekleştirdiniz. Yapmış olduğunuz bu anlamlı hareketten ötürü başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve UlaşımPark ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

 






Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de sahilde kaybolan kişinin cesedi denizde bulundu Kocaeli'de sahilde kaybolan kişinin cesedi denizde...
Kocaeli'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı Kocaeli'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Bölgenin en büyük Lojistik Merkezini kuracağız Bölgenin en büyük Lojistik Merkezini kuracağız
Çayırova geleceğe nefes oldu! Çayırova geleceğe nefes oldu!
Dilovası yenileniyor Dilovası yenileniyor
Darıca Belediyesi gençleri kitap fuarına götürdü Darıca Belediyesi gençleri kitap fuarına götürdü
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Kocaeli'de sahilde kaybolan kişinin cesedi...
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sahilde kaybolan kişinin cesedi denizde bulundu.

Haberi Oku