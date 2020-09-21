Otomobil dere yatağına devrildi; 3 yaralı

Uzuntarla Merkez Mahallesi Firuze Caddesi'nde ilerleyen Süheyla U'nun kullandığı 16 BDN 48 plakalı otomobil, Uzuntarla kavşağında kontrolden çıktı. Islak zeminin etkisiyle araç, Sultan Beyazıt Caddesi'ndeki köprünün korkuluklarına çarparak dere yatağına devrildi.Kazada, sürücü ile yanındaki Erdal ve eşi Hülya Özcan araçta sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çalıların arasında kalan araca yol açarak ulaştı.İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.

AA