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Pikapla çarpışan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde pikapla motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Pikapla çarpışan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

02 Şubat 2021 Salı 14:25

A.B. (58) yönetimindeki 41 K 8822 plakalı pikapla M.A.G'nin kullandığı (16) plakasız motosiklet, D-130 kara yolu Çobanyıldızı kavşağında çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü M.A.G. ile motosikletteki arkadaşı M.A.K. (16), 112 Acil Servis ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü M.A.G. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Pikap sürücüsü A.B. ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.



AA
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