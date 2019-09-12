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Şayir İşsizlere Umut Oluyor

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in talimatıyla kurulan ve kısa sürede 120 vatandaşa istihdam sağlayan İstihdam Servisi iş arayan vatandaşlara umut kapısı oluyor.

Şayir İşsizlere Umut Oluyor

12 Eylül 2019 Perşembe 09:41


Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in göreve gelir gelmez öncelik vererek kurduğu İstihdam Servisi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 4 ay gibi bir süre geçen İstihdam Müdürlüğü 120 vatandaş İlçe genelindeki Organize Sanayi Bölgelerinde istihdam sağlayarak geleceğe yönelik umut verdi.

120 VATANDAŞA UMUT OLDU

Dilovası Belediyesi İstihdam Servisine başvuru yapan vatandaşlar niteliklerine göre tespit edilerek uygun iş olanakları araştırılarak çalışmaları yapılıyor. Başvuru yaparak işe yerleştirilen 120 vatandaştan % 30’u bayan, % 50’si erkek ve % 4 engelli vatandaş iş yerlerinde ki görevlerine başlayarak istihdama katkı sunmaya başladı.

HİÇBİR VATANDAŞIMIZ İŞSİZ KALMASIN

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Türkiye’nin ve ilçemizin en büyük sorunlarından biri olan işsizlik ile mücadele için Belediyemiz bünyesinde İstihdam Servisini kurduk. Malum ilçemiz bir sanayi kenti olmasına karşın ancak işsizlik oranları da bir o kadar sorunlu bir ilçe. Biz istiyoruz ki hiçbir vatandaşımız işsiz kalmasın evine ekmek götürsün.

OSB’LER VE İŞKUR’LA ORTAK ÇALIŞMA

Kurmuş olduğumuz İstihdam Müdürlüğümüz ilçemizde ki OSB’ler ve İŞKUR ile oratk çalışmalar yaparak ihtiyaca yönelik istihdamın sağlanması noktasında güzel bir koordinasyon sağlıyorlar. Geliştirdiğimiz bu projemiz sayesinde, gelişen teknolojinin imkânlarından da yararlanan vatandaşlarımız, artık kapı kapı dolaşarak iş aramak, iş başvurusu için işyerlerine kadar gitmek zorunda kalmıyor. 

İŞSİZE İŞ, İŞVERENE ELEMAN SAĞLIYOR

İlçemizde yaşayan her vatandaşımızın çalışma hakkına kavuşması, geçimini kimseye muhtaç olmadan sağlaması, kendisini geliştirerek hayal ettiği kariyere ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu amaçla kurduğumuz İstihdam Servisi işsize iş, işverene eleman köprüsü oluyor. İnşallah ilerleyen süreçte çok daha güzel verilere ulaşacak ve istihdam sorunumuzu önemli ölçüde çözüme kavuşturacağız.”dedi.


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