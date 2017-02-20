Sedaş Beğeni Topluyor!

SEDAŞ SEKTÖR TECRÜBESİNİ PAYLAŞIYOR

İzmir ve Manisa’da faaliyet gösteren GDZ Enerji ile Aydın, Denizli ve Muğla İllerinde faaliyet gösteren AYDEM’in Çağrı Merkezi ve Kurumsal İletişim yöneticilerinden oluşan heyet, SEDAŞ Şebeke İşletme Hazırlık Müdürü Selçuk Fasal’dan projenin ayrıntıları, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesine sağladığı faydalar ile elde edilen ve kayıt altına alınan veriler hakkında SCADA kontrol merkezinde detaylı bilgiler aldı. GDZ ve AYDEM yöneticilerine ayrıca abone.net, aboneportal, MİY sistemleri ile çağrı merkezi sistemleri hakkında, SEDAŞ Çağrı Merkezi Yöneticisi Efsun Ergin tarafından da bilgi verildi.

SEDAŞ’IN MİSAFİRPERVERLİĞİNE TEŞEKKÜR

GDZ Enerji Çağrı Merkezi Süpervizörü Fatma İyilikçi, AYDEM Kurumsal İletişim Yönetmeni Gizem Mandacı ve ADM EDAŞ Kurumsal İletişim Uzmanı Vuslat Günaydın, SEDAŞ ziyaretleri sırasında kendileri ile paylaşılan iş tecrübesini ve uygulaması yapılan teknolojik bilgileri çok değerli bulduklarını, sektörel uygulamalar için karşılıklı fikir alışverişinde bulunmaktan büyük fayda sağladıklarını, SEDAŞ’ı başarılı bulduklarını ve yöneticileri tebrik ettiklerini, yaptıkları ziyaret karşısında gösterilen ilgi, alaka ve misafirperverlik nedeniyle de ayrıca teşekkür ettiklerini belirttiler.

Elektrik Dağıtım şirketleri içinde sektörde öncü konumu ile faaliyetlerini ve yatırımlarını sürdüren SEDAŞ’ın proje uygulamaları teknik heyetler ve sektör temsilcileri tarafından yapılan ziyaretlerde ilgi ile izleniyor. SEDAŞ’ın 40 Milyon TL yatırım yaptığı SCADA merkezini, AYDEM ve GDZ ENERJİ’nin Çağrı Merkezi ile Kurumsal İletişim Yöneticileri de yerinde inceledi ve daha sonra çağrı merkezinde bir dizi incelemelerde bulundu.