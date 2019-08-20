SEDAŞ Dilovası Belediyesi ile bir araya geldi

BAŞKANA NEZAKET ZİYARETİ



SEDAŞ Grup Müdürü Burhan Ak ve beraberindeki SEDAŞ yöneticilerine nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, konuşması sırasında; kurumlar arasında iletişimin mutlaka en iyi şekilde sağlanması ve kamu hizmeti anlayışıyla, vatandaşların daha iyi hizmet alması için gerektiğinde kurumların işbirliği yapmasının çok değerli olduğunu belirtti. Başkan Şayir, “SEDAŞ’ın elektrik dağıtım faaliyetleri ve hizmetleriyle ilgili bilgi paylaşımına ve SEDAŞ şebeke işletme bakım ekiplerinin arızalara hızla müdahale etmelerine ve bu konudaki hassasiyetlerine teşekkür ediyorum.” dedi. Dilovası Belediye Başkanı Haydar Şayir, yaptıkları çalışmaları anlattı ve Kocaeli’miz ve Ülkemiz insanlarına daha yaşanabilir bir Dilovası bırakmak için canla başla uğraşıyor, halkımızın istek ve taleplerini öncelik sırasına göre planlıyor ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.



“PAYDAŞLARIMIZI BİLGİLENDİRİYORUZ”



SEDAŞ Şebeke Yönetim Grup Müdürü Burhan Ak, paydaşlarımıza bilgi vermeyi ve etkin bir iletişim kurmayı önemsiyoruz. Belediyenizin ilgili birimleri ile bölge sorumlusu arkadaşlarımızın tanışması, yapıcı ve çözüm odaklı iş anlayışı ile bir araya gelmeleri, bilgi alışverişinde bulunmaları kamu hizmeti bekleyen vatandaşlarımızın menfaatinedir. Gerekli notlarımızı aldık. Ziyaretimizin faydalı olduğunu düşünüyoruz. Buna imkan sağladığınız için katkılarınıza biz de teşekkür ederiz.” dedi.



ENERJİ KESİNTİLERİ HAKKINDA



Burhan Ak, ayrıca son günlerde elektrik şebekesini de etkileyen ve göç yolu üzerinde enerji hatları üzerine binlerce sayıda leyleğin iletkenler ve direklerin üzerine tünediğini, enerji kesintilerinin oluştuğunu, SEDAŞ ekiplerinin önlem aldığını ve Belediye Başkanlığı Makamı’na da bilgi verildiğini, Doğu Marmara Bölgesinde de son yıllarda mevsim normallerine göre alışık olunmayan meteorolojik olaylar yaşandığını, oldukça şarjlı ve yıldırım düşmeleri ile ani su baskını yaratan kuvvetli yağışlar ve fırtına ile hortum benzeri olayların da daha sık yaşandığını ifade etti. Ancak SEDAŞ ekiplerinin her durumda enerji verme mücadelesini gece gündüz, soğuk sıcak, yağmur fırtına demeden, zorlu koşullarda da 24 saat vardiyalı çalışma ile sürdürdüğünü belirtti. Her yerde olduğu gibi Dilovası’nda da enerjinin kesintisiz olarak şebekemizde var olması ve elektrik kullanıcılarına en iyi hizmetin verilebilmesi için 7 gün 24 saat ekiplerimiz genel aydınlatma ve bakım da dahil olmak üzere, sahada görev yapıyorlar. Şirketimiz Belediyeler, Valilik ve Kaymakamlıklar, TEİAŞ ve TEDAŞ ile işbirliği içindedir.”dedi.



“SCADA’NIN TEKNOLOJİK İMKANLARINI KULLANIYORUZ”



Burhan Ak, bilgi verirken, “SCADA Merkezimizin sağladığı teknolojik imkanları kullanıyor ve şebeke yönetimi sağlanırken, elektrik enerjisinin ticari ve teknik kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacak bilgilere de çok hızlı ulaşıyor ve analizini yaparak, buna göre aksiyon alabiliyoruz.” dedi. SEDAŞ Grup Müdürü Burhan Ak ve beraberindeki SEDAŞ yöneticileri kendileri ile yakından ilgilenen Belediye Başkanı Hamza Şayir’in misafirperverliğine teşekkür ettiler. Belediye Başkanı Hamza Şayir misafirlerini kapıya kadar uğurlarken, konuklarına ziyaret için teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Günün anısı için birlikte fotoğraf çektirdiler.