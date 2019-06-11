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Taş Ocağına Veto

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Belediye Meclis Üyeleri, taş ocakları için "Halkımızın takdiri bizim takdirimizdir" deyip yetkililere olumsuz görüş bildirdi.

Taş Ocağına Veto

11 Haziran 2019 Salı 09:41

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Belediye Meclis Üyeleri, Çerkeşli köyüne yapımı planlan taşocağı için ortak karar ile şerh koydu. Başkan Şayir, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Halkımızın istemediği taş ocağı tesisini muhalefet meclis üyelerimiz ile birlikte ortak karar alarak istemediğimizi belirtmek istiyorum" dedi.

"BİZ KALKINMAYA KARŞI DEĞİLİZ, DÖNÜŞÜME KARŞIYIZ"

İktidarıyla muhalefetiyle Dilovası’na yapılmak istenen taş ocağına karşı çıktıklarını belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; "İlçemize çevresel olarak zarar verecek her türlü girişimlere el birliğiyle karşı olduğumuzu herkesin bilmesini isterim. İktidar ve muhalefet meclis üyelerimiz ile birlikte Çerkeşli köyümüze hali hazırda bulunan firmanın kapasite artırım talebi için yetkili birimlere olumsuz görüşümüzü bildirdik. Biz ilime, bilime, gelişmeye, ekonomik kalkınmaya karşı değiliz, dönüştürmeye karşıyız. Her dağın başını yarılmış şekilde görmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HALKIN İSTEMEDİĞİNİ BİZDE İSTEMİYORUZ"

Açıklamasının devamında "Çerkeşli köyümüzde veya nefes alacağımız her noktamız doğal yaşama ev sahipliği yapacak, insanların gelip doğa ile iç içe olacağı bölgelerin aynı şekilde kalmasını istiyoruz" diyen Başkan Şayir; "Biz burada kendi kendimize yetiyoruz. Tozdan topraktan kapının pencerenin açılmadığı, yollarının çamurdan geçilmediği ortamda, cebin para dolu olsa ne olur? Para her şey değil ki… Doğayı kaybettik mi, daha sonra misli misli para harcasak da, o doğayı geri alamıyoruz. Halkın istemediği hiçbir şeyin olma şansı yok." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler
DilovasıTaş Ocağı
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