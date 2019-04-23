TÜMSİAD Gebze Şube Başkanı Ensar Korkmaz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunduklarını söyledi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ta TÜMSİAD heyetinin ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
TÜMSİAD'dan Darıca Belediye Başkanı'da ziyaret
Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Gebze Şubesi tarafından Darıca’ya yeni seçilen Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu.
TÜMSİAD Gebze Şube Başkanı Ensar Korkmaz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunduklarını söyledi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ta TÜMSİAD heyetinin ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.