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TÜMSİAD'dan Darıca Belediye Başkanı'da ziyaret

Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Gebze Şubesi tarafından Darıca’ya yeni seçilen Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu.

TÜMSİAD'dan Darıca Belediye Başkanı'da ziyaret

23 Nisan 2019 Salı 10:26

       Ziyaret heyetinde TÜMSİAD Gebze Şube Başkanı Ensar Korkmaz ile birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Atacan, Furkan Şafak, Ali Köse ve Şube Genel Sekreteri Önder Arslan yer aldı.

    TÜMSİAD Gebze Şube Başkanı Ensar Korkmaz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunduklarını söyledi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ta TÜMSİAD heyetinin ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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