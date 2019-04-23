TÜMSİAD'dan Darıca Belediye Başkanı'da ziyaret

Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Gebze Şubesi tarafından Darıca’ya yeni seçilen Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu.