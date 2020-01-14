banner481
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Umreye gidenler uğurlandı

Darıca'da umre ziyareti için kutsal topraklara giden Darıcalı vatandaşları uğurlandı. Vatandaşlarla birlikte dua eden Başkan Bıyık, hayırlı yolculuklar diledi.

Umreye gidenler uğurlandı

14 Ocak 2020 Salı 10:06

Umre ziyareti yapacak olan vatandaşlar için düzenlenen uğurlama programına katılan Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi. Darıcalı vatandaşların mutluluğuna ortak olan Başkan Bıyık, "Allah sizlere bu yolculuğu nasip etti. İnşallah, gidemeyenlere de nasip eder. Hepinizin yolu açık olsun. Orada hem ülkemiz hem de ilçemiz için dua etmenizi diliyoruz. Kutsal yolculukta rabbim herkesin dualarını kabul etsin. Sağlıklı, sıhhatli ve hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip etsin inşallah." diye konuştu. Uğurlama töreninde ailelerin heyecanına ortak olan Başkan Bıyık, okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından umre yolcularıyla tek tek vedalaştı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Darıca. UmreUğurlamaBaşkanBıyık
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Diyarbakır annelerine Çayırova'dan destek Diyarbakır annelerine Çayırova'dan destek
Darıca’daki sosyal tesislerde indirim Darıca’daki sosyal tesislerde indirim
“Geleceğe gençlerimiz yön verecek” “Geleceğe gençlerimiz yön verecek”
Hamza Şayir, Başkan Aygün’ü Ağırladı Hamza Şayir, Başkan Aygün’ü Ağırladı
Muhtarlara özel ilgi Muhtarlara özel ilgi
Yahya Kaptan, Dilovası’nda törenle anıldı Yahya Kaptan, Dilovası’nda törenle anıldı
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Diyarbakır annelerine Çayırova'dan destek
Diyarbakır’da dağa kaçırılan çocukları için nöbet tutan annelere bir destek de Çayırova'dan

Haberi Oku