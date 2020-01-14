Umreye gidenler uğurlandı

Umre ziyareti yapacak olan vatandaşlar için düzenlenen uğurlama programına katılan Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi. Darıcalı vatandaşların mutluluğuna ortak olan Başkan Bıyık, "Allah sizlere bu yolculuğu nasip etti. İnşallah, gidemeyenlere de nasip eder. Hepinizin yolu açık olsun. Orada hem ülkemiz hem de ilçemiz için dua etmenizi diliyoruz. Kutsal yolculukta rabbim herkesin dualarını kabul etsin. Sağlıklı, sıhhatli ve hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip etsin inşallah." diye konuştu. Uğurlama töreninde ailelerin heyecanına ortak olan Başkan Bıyık, okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından umre yolcularıyla tek tek vedalaştı.