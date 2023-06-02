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(VİDEOLU) Aracıyla Seyir Halindeyken Hayatının Şokunu Yaşadı

Gebze ilçesinde seyir halinde olan sürücünün aracına bir kişinin havaya ateş etmesi üzerine saçmalar isabet etti. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

(VİDEOLU) Aracıyla Seyir Halindeyken Hayatının Şokunu Yaşadı

02 Haziran 2023 Cuma 22:55

  Olay, Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 2239 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, koşarak pompalı tüfekle havaya ateş etti. O sırada saçmalar seyir halinde olan 34 VU 5405 Ford marka hafif ticari aracın arka camına isabet etti. O esnada neye uğradığını şaşıran sürücü, aracı durdurdu. Çift katlı camın bir katının kırıldığını gören sürücü, hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. 
  


İHA
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