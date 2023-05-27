(Videolu) Kocaeli'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Kaza, D-130 karayolu Sanayi Mahallesi mevkiinde Gölcük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında şehirlerarası yolcu otobüsü, kamyonet ve minibüsün de bulunduğu 8 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada R.A. ile çocuğu A.A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle otobüsteki yolcular uzun süre beklemek zorunda kaldı, trafik ise durma noktasına geldi. Trafik ekipleri, otoyolda muhtemel kazaların önüne geçebilmek için önlem aldı. Trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kazayı anlatan Erdinç Aslan, "Kalabalıktı. Trafik vardı. Bir anda patırtı geldi. Arkama baktım ve arabaların geldiğini gördüm. Kaçmaya çalıştım ama kaçamadım. Arkadaki araç benim aracıma vurdu. Şiddetli ses oldu. Sonra inip baktığımda 7-8 araç birbirine girmişti" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.







İHA