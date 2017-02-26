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Yavuz Selim Mahallesi Gençleriyle Buluştu

25.02.2017 Akşam saat 19:00 da Gebze Yavuz Selim Mahallesi gençleriyle buluştu.

Yavuz Selim Mahallesi Gençleriyle Buluştu

26 Şubat 2017 Pazar 16:19


Gebze Yavuz Selim Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin organize ettiği toplantıya mahalle gençleri ve Hürriyet Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğ,ide katıldı. Toplantıda gençlere kentsel dönüşüm hakkın da oluşacak yararları ve doğacak zararları anlatıldı. Mahalle gençleri Gençlik kolları kurulmasın da ve gençlerin de bu konuda söz sahibi olmak istedikleri dile getirildi. Toplantı iki saat sürdü.Toplantının sonunda iki dernek başkanı Osman Karaman ve Adnan Civil iki mahalle halkını ''Kentsel Dönüşüm'' projesi için imza kampanyasına  davet ettiler.
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