Yenimahalle’ye yeni semt pazarı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Yenimahalle 5114/4 sokakta kurulacak yeni semt pazarı için yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Programlardan kalan zamanını sahada ve vatandaşların içinde geçiren Başkan Çiftçi, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Temmuz ayı meclis toplantısında kararı alınan Yenimahalle 5114/4 sokakta kurulacak Pazar yeri için Zabıta müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çizgi çalışmalarını yerinde inceleyerek, bilgiler aldı.

KURA 24 TEMMUZ’DA

Meclis kararının çıkmasının ardından çalışmaları hızlandıran ve bir an önce vatandaşları pazarla buluşturmak isteyen Çayırova Belediyesi Zabıta müdürlüğü ekiplerinin hazırlık çalışmalarının tamamlanmasından sonra semt pazarı için 24 Temmuz Çarşamba günü saat 10:00’da Çayırova Belediyesi Kültür salonunda kura çekimi yapılacak.

Kuralar, Gebze Belediyeler Birliğine üye belediyelerin ( Gebze, Darıca, Çayırova, Darıca ve Dilovası) sınırları içeresinde ikamet eden ve Çayırova’da kurulan Pazartesi, Perşembe, Cumartesi pazarlarındaki mevcut pazarcı esnafları arasında talep edenler arasında çekilecek.

İSTENİLEN BELGELER

5 metre standart tezgahın açılacağı pazardan yer talep etmek isteyen pazarcı esnafından; Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet vesikalık resim, 2018 yılı mali onaylı vergi levhası, Pazarcılar Odası kayıt ve faaliyet belgesi, üretici olanlar için ziraat odası faaliyet belgesi ve gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı sistemine kayıtlı olduğunu belirten yazı, ikametgah belgesi, Emlak servisinden borcu olmadığa dair dekont, zabıt müdürlüğünden temin edilecek müracaat ve beyan belirtir dilekçe ile Çayırova Belediyesi zabıta müdürlüğüne 19 Temmuz Cuma gününe kadar başvurması gerekiyor.