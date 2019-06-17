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YKS’ye Giren Öğrencilere Ücretsiz Servis Uygulaması

Dilovası Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavları için öğrencilere ücretsiz ulaşım imkânı sağladı.

YKS'ye Giren Öğrencilere Ücretsiz Servis Uygulaması

17 Haziran 2019 Pazartesi 17:38

Dilovası Belediyesinin tahsis ettiği araçlarla Dilovası Belediye Önü, Diliskelesi Merkez Camii önü, Tavşancıl Meydanı ve Köseler Köyü Muhtarlık önünden öğrenciler sınav merkezlerine taşındı. Toplanma alanlarında bulunan öğrenciler, kendileri için tahsis edilen minibüs ve otobüslerle sınav merkezlerine belediye yetkilileri gözetiminde yola çıkıldı.

Öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)  ye giren öğrenciler için ücretsiz ulaşım talimatı verdiğini belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Öğrencilerimizin bir yıllık emeklerini zayi olmaması adına sınav merkezlerine güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım hizmeti sağladık ifadesine yer verdi.



ÖĞRENCİLER, GELECEĞİMİZİ EMANET EDECEĞİMİZ KİŞİLERDİR

Geleceğimizi emanet edeceğimiz değerli öğrencilerimizin, büyük bir azim ve çabayla hazırlandıkları Yükseköğretim Kurumları sınavında (YKS) başarılı olacaklarına inancının tam olduğunu belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; “ Göreve geldiğimiz günden bugüne bu kısa süre içerisinde eğitim alanında öğrencilerimizin beklentilerini karşılamak için azami gayret gösteriyoruz. Öğrencilerimiz için yapamayacağımız bir şey yoktur. Çünkü onlar bizim geleceğimizi emanet edeceğimiz kişilerdir. İnanıyorum ki öğrencilerimiz, yıllardır hazırlandıkları bu sınavı en güzel şekilde geçerek YKS sınavında başarılı olacaktır. Geçmiş yıllarda öğrencilerimiz kazandıkları başarılarla İlçemizin onuru oldular. Bu yılda sınava giren öğrencilerimizin ayni performansı göstereceğine eminim. Sizlerden beklentim, Ülkemiz için iyi yetişmiş, dünyayı tanıyan, kendine güvenen, araştıran ve sorgulayan bir gençlik yetişmesidir.” dedi.

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