Yüzmeyi öğrendiler, sertifikalarını aldılar

Çayırova Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından Çayırova Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda Yaz dönemi Kapanış Programı düzenlendi. Yaz dönemi boyunca eğitimlerini tamamlayan öğrenciler hem eğlendiler hem de yüzmeyi öğrendiler. ÇESK Başkanı Hasan Akan’ın da katıldığı Program, ÇESK'in başarılı sporcularının yüzme stili gösterisiyle başladı. Yaz dönemi spor etkinlikleri kapsamında yüzme eğitimi alan 7-12 yaş Aralığında 52 sporcu 5'erli gruplar halinde yarıştı. Heyecanlı ve renkli görüntülere sahne olan yarışmanın ardından ÇESK Başkanı Hasan Akan, yarışmaya katılan tüm sporculara başarı belgesi, dereceye girenlere ise madalya takdim etti.