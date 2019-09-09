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Yüzmeyi öğrendiler, sertifikalarını aldılar

Çayırova Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda yaz dönemi eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.

Yüzmeyi öğrendiler, sertifikalarını aldılar

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:59

Çayırova Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından Çayırova Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda Yaz dönemi Kapanış Programı düzenlendi. Yaz dönemi boyunca eğitimlerini tamamlayan öğrenciler hem eğlendiler hem de yüzmeyi öğrendiler. ÇESK Başkanı Hasan Akan’ın da katıldığı Program, ÇESK'in başarılı sporcularının yüzme stili gösterisiyle başladı. Yaz dönemi spor etkinlikleri kapsamında yüzme eğitimi alan 7-12 yaş Aralığında 52 sporcu 5'erli gruplar halinde yarıştı. Heyecanlı ve renkli görüntülere sahne olan yarışmanın ardından ÇESK Başkanı Hasan Akan, yarışmaya katılan tüm sporculara başarı belgesi, dereceye girenlere ise madalya takdim etti.
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