100. Yılda 100 Sanatçı

İzmit Tarihi Tren Garı Sergi Salonu’nda gerçekleşen açılışa Kocaeli Vali Yardımcısı Aytaç Akgün, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen, ressamlar ve çok sayıda davetli katıldı. Serginin açılışında söz alan ressam Fikriye Bayraktar Aslandere göz yaşlarına hakim olamadığı duygusal konuşmasında, "Sevgili sanat severler bu önemli günde katıldığınız için teşekkür ederim. Yüz ressam yüz eser diye duyuru yaptık. Yurdun dört bir yanından ressam arkadaşlarım resim gönderdi. Ortaya güzel bir şey çıktı. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.





25 MAYIS TARİHİNE KADAR AÇIK

Vali yardımcısı Aytaç Akgün, "Bu vesileyle ben tüm milli mücadele kahramanlarımızı başta Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor bayramımız hepimize hayırlı olsun" dedi. Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Çoksesli Gençlik Korosu tarafından seslendirilen şarkılarla devam eden programın sonunda Vali Yardımcısı Akgün ve İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Yamen il dışından katılan ressamlara teşekkür belgeleri takdim etti. Resim sergisi 25 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.





