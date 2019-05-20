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KÜLTÜR VE SANAT:
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100. Yılda 100 Sanatçı

Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü desteğiyle 19 Mayıs 1919 milli mücadelenin başlangıcının 100. yılında Atatürk ve Kurtuluş Savaşı anısına Fikrîye Bayraktar Aslandere küratörlüğünde 100 ressamın 100 eseri sanatseverlerle buluştu.

100. Yılda 100 Sanatçı

20 Mayıs 2019 Pazartesi 12:24

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İzmit Tarihi Tren Garı Sergi Salonu’nda gerçekleşen açılışa Kocaeli Vali Yardımcısı Aytaç Akgün, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen, ressamlar ve çok sayıda davetli katıldı. Serginin açılışında söz alan ressam Fikriye Bayraktar Aslandere göz yaşlarına hakim olamadığı duygusal konuşmasında, "Sevgili sanat severler bu önemli günde katıldığınız için teşekkür ederim. Yüz ressam yüz eser diye duyuru yaptık. Yurdun dört bir yanından ressam arkadaşlarım resim gönderdi. Ortaya güzel bir şey çıktı. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.  



25 MAYIS TARİHİNE KADAR AÇIK

Vali yardımcısı Aytaç Akgün, "Bu vesileyle ben tüm milli mücadele kahramanlarımızı başta Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor bayramımız hepimize hayırlı olsun" dedi. Kocaeli Valiliği İl Kültür ve  Turizm Müdürlüğü Çoksesli Gençlik Korosu tarafından seslendirilen şarkılarla devam eden programın sonunda Vali Yardımcısı Akgün ve İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Yamen il dışından katılan ressamlara teşekkür belgeleri takdim etti. Resim sergisi 25 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.


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