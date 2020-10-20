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KÜLTÜR VE SANAT:
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2020 Dünya Farabi Yılı

Farabiyi anlamak ve tanımak mutluluk , bilge , erdemli ve huzurlu olmaktır.

2020 Dünya Farabi Yılı

20 Ekim 2020 Salı 09:16

Keşke Türkiye kamuoyu Farabiyi tanısa.
Devlet ve özel sektör yöneticileri Farabiyi anlasalardı.
Mutlu şehir Kocaeli sloganının sahibi Kocaeli Büyükşehir Başkanımız Doç.Dr. Tahir Büyükakın`dan Farabi ile ilgili kültürel etkinlikler yapmasını istiyoruz.
Hayatını erdemli, bilge ve mutluluk olmanın yolunu bulmaya adayan Farabiyi doğumunun 1150.yılın da rahmetle anıyor Farabi`nin dünyaya geldiği Kazakistan, Türkistan, Otrar, Farab şehri ile ilgili www.iktav.com olarak hazırladığımız Farabi belgeseli ile sizleri baş başa bırakıyoruz .
https://m.youtube.com/watch?v=iHG4iRTgk7c
UNESCO "2020 Farabi Yılı” Etkinlikleri kapsamında İstanbul Üniversitesi Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (FAMER) tarafından, “İslam’ın Altın Çağında İlimlerin Gelişmesine Katkı Yapan Bilim Öncüleri” konulu 4. Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu 21-23 Ekim 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek. Türkiye ve Kazakistan başta olmak üzere sempozyuma 10 farklı ülkeden çeşitli üniversitelere mensup 60’a yakın bilim insanı ve akademisyen katılacak.
Sempozyumun ana konusunu UNESCO tarafından “Ebu Nasır El Farabi Yılı” olarak ilan edilmesiyle Farabi ile ilgili çalışmalar oluşturuyor. Sempozyumun amacı ise, Avrasya Bölgesinde Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri alanlarında çalışan ve özellikle Avrasya Bölgesinde görev alan akademisyen ve uzmanları bir araya getirerek bu alanlarda ülkelerinin pozitif amaçlarına hizmet edecek şekilde, Avrasya bölgesinin öncü pozisyonundaki bilim insanlarının çalışmalarını ilim dünyasına sunmak ve İslam’ın altın çağında öncü bilim insanlarını gelecek kuşaklara tanıtmaktır.
Farabi Kazak Milli Üniversitesi işbirliğiyle müzik dinletisi ile başlayacak olan sempozyumun açılışı İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda yapılacak. Sempozyumun açılış programına Türkiye Nur-Sultan Büyükelçisi’nin yanısıra Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Sparbekuly, Cumhurbaşkanı Emekli Başdanışmanı Prof. Dr. Bekir Kalığa, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Farabi Kazak Milli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Arslan, İÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi, İÜ Türkiyat Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Balcı da katılacaktır.




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