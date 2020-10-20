2020 Dünya Farabi Yılı

UNESCO " 2020 Farabi Yılı” Etkinlikleri kapsamında İstanbul Üniversitesi Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (FAMER) tarafından, “İslam’ın Altın Çağında İlimlerin Gelişmesine Katkı Yapan Bilim Öncüleri” konulu 4. Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu 21-23 Ekim 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek. Türkiye ve Kazakistan başta olmak üzere sempozyuma 10 farklı ülkeden çeşitli üniversitelere mensup 60’a yakın bilim insanı ve akademisyen katılacak.

Sempozyumun ana konusunu UNESCO tarafından “Ebu Nasır El Farabi Yılı” olarak ilan edilmesiyle Farabi ile ilgili çalışmalar oluşturuyor. Sempozyumun amacı ise, Avrasya Bölgesinde Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri alanlarında çalışan ve özellikle Avrasya Bölgesinde görev alan akademisyen ve uzmanları bir araya getirerek bu alanlarda ülkelerinin pozitif amaçlarına hizmet edecek şekilde, Avrasya bölgesinin öncü pozisyonundaki bilim insanlarının çalışmalarını ilim dünyasına sunmak ve İslam’ın altın çağında öncü bilim insanlarını gelecek kuşaklara tanıtmaktır.