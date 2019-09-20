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272 stajyer Büyükşehir’i yakından tanıdı

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ‘Beceri Eğitimi’ stajını sürdürmekte olan 272 öğrenciye kurumun tanıtımı, vizyon ve misyonunu anlatmak amacıyla “oryantasyon” eğitimi düzenlendi.

272 stajyer Büyükşehir'i yakından tanıdı

20 Eylül 2019 Cuma 17:58

  
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2019 – 2020 Eğitim Öğretim Dönemi Beceri Eğitimi stajına başlayan 272 öğrenciye kurumun tanıtımı, vizyonunu ve misyonunu anlatmak amacıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca “Oryantasyon” eğitimi düzenlendi. Farklı konularda birçok eğitimin verildiği programa, Marmara Belediyeler Birliği Eğitimcisi İbrahim Kapaklıkaya da katıldı.

BÜYÜKŞEHİR GENÇLERİ DESTEKLİYOR

Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleşen eğitimde konuşan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, “Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Tahir Büyükakın, gençlere çok önem veriyor ve gençlere yönelik tüm projeleri destekliyor. Stajyerler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bir parçası ve gençlerimizin bu bilinçle çalışmaları gerekiyor” dedi. Bayram, Başkan Büyükakın’ın selamını da gençlere iletti.

KURUMUN VİZYONU VE MİSYONU ANLATILDI

Oryantasyon eğitimi kapsamında Eğitim Şube Müdürü Hülya Alp, kurumun tanıtımını yaparak vizyonunu ve misyonunu aktardı. Ayrıca öğrencilerin özlük hakları ve kurumda uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

KARİYER PLANLAMASI

Gerçekleştirilen eğitim kapsamında Marmara Belediyeler Birliği Eğitimcisi İbrahim Kapaklıkaya tarafından Kariyer Planlaması konulu eğitim verildi. Kapaklıkaya seminer kapsamında öğrencilere Başarıya Giden Yol, İyi İnsan Olmak, Bu Dünyada Başarının Yolu, Kitap Okuma Mucizesi, Başarmak İçin Ne Yapmalı ve Planlı Çalışma konularında eğitim verdi.


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Stajyer öğrencilere yönelik gerçekleştirilen oryantasyon eğitimi kapsamında ayrıca İş Güvenliği Uzmanları tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi de verildi.
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