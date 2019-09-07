9 Ülkede Gösterim Yapılacak

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından düzenlenen Türk Dünyası 4. Belgesel Film Festivali için tüm hazırlıklar tamamlandı 3 ve 5 Ekim tarihlerinde İstanbul da düzenlenecek gala ve ödül törenleri TRT’nin ev sahipliğinde Ortaköy Tepebaşı stüdyolarında yapılacak ve TRT AVAZ tarafından canlı yayınlanacak .

Gala ve ödül törenlerine Türk dünyasının birçok ülkesinden Belgeselcinin katılacağı ödül töreninde geçtiğimiz ay elim bir trafik kazası sonucu vefat eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun adına onur ödülü de verilecek.







Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü olmak üzere devletin birçok kurumu tarafından desteklenen ve birçok ülkeden yüzlerce belgeselin yarıştığı festival de belgeselciler kendi aralarında da işbirliği kurup ortak belgeseller çekiyor.









Cumhurbaşkanlığı Kültür Politikaları Kurulundan destek

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir, başkanlığında TDGF Heyeti ziyaret ve çalışmalara İstanbul’da devam ediyor

TDGF Genel başkanı Menderes, Genel Başkan Yardımcı İsmail Kahraman ve Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Genel Sekreteri Erdoğan Erdoğdu Cumhurbaşkanlığı Kültür Politikaları Kurulu Başkanvekili sayın Prof. Dr. İskender Pala’yı İstanbul’da çalışma ofisinde ziyaret etti. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ve Türk Dünyası Belgesel Film Festivali çalışmalarının ve Türk Dünyası Sinemasının konuşulduğu ziyarette önümüzdeki dönemlerde yapılabilecek kültürel çalışmalar üzerine de istişare yapılarak Genel Başkan Menderes Demir bu güne kadar yapılan çalışmalarla ilgili Başkanvekili Pala’ya ayrıntılı bilgi verdi.

Başkanvekili İskender Pala yapılan çalışmalardan memnun olduğunu ifade ederek kurul olarak çalışmalara destek ve referans olacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı kültür politikaları kurulu başkan Vekili İskender Pala imzalı kitaplarından TDGF heyetine hediye ettiler.







TDGF Heyeti TDB Birliğinde

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir ve Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Genel Sekreteri Erdoğan Erdoğdu, Türk Dünyası Belgesel Film Festivali çalışmalarının başından beri destekçisi olan Türk Dünyası Belediyeler Birliğini ziyaret ettiler. Birliğin Genel Sekreteri Sayın Fahri Solak beyi ziyarette Türk Dünyasına yönelik Etkinlik ve faaliyetler konuşuldu ve önümüzdeki dönemlerde yapılabilecek kültürel çalışmalar üzerine de istişare yapıldı. Editörlüğünü Fahri Solak Bey’in Abdulvahap Kara hoca ile birlikte yaptıkları Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri adlı kitaplarından hediye ettiler.

Türk dünyası 4. Belgesel Filim Festivali İstanbul’da 03 Ekim 2019 Tarihinde Türk Sineması da 105. Yıl Film Afişleri sergisi açılışı ile başlayacak.

Gösterimler ve Paneller, 03 - 04 Ekim 2019’da İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Salonlarında yapılacak. Festivalin büyük ilgi görmesi bekleniyor.

9 ÜLKE 9 ŞEHİR 1 FESTİVAL

2019 YILINDA. TÜRK DÜNYASI 4.BELGESEL FİLM FESTİVALİNE MÜRACAATLAR SONA ERDİ.

30 ÜLKEDEN ONLARCA FİLMİN LATLDIGI YARIŞMANIN ÖN SEÇİCİ KURULU PROJE ORTAGIMIZ OLAN 11 ÜNİVERSİTE VE ÖNEMLİ BELGESEL İLERİN DEGERLİNDİRMELERİ NETİCESİNDE FİNALİST FİLMLER BELİRLENECEK.

AKABİNDE JÜRİLER İLK ÜÇ'E GİREN FİLMLERİ VE ÖZEL ÖDÜLLERİ BELİRLEYECEKLER.

GALA VE ÖDÜL TÖRENİ İLE GÖSTERİMLERİMİZ TÜRKİYE İSTANBUL DA 3-5 EKİM 2019 TARİHLERİNDE OLACAK.