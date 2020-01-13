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KÜLTÜR VE SANAT:
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Aslanhan'a yoğun ilgi

Eğitimci-yazar Sıtkı Aslanhan Aile içi İletişim konulu seminerde Gebzelilerle buluştu.

Aslanhan'a yoğun ilgi

13 Ocak 2020 Pazartesi 12:22

11 Ocak Cumartesi günü Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde gerçekleşen seminere Gebzeliler yoğun ilgi gösterdi.

Aile içi iletişimde ortak yaşam alanının önemine vurgu yapan eğitimci-yazar Sıtkı Aslanhan, “Evler pansiyona dönmesin. Ev olmanın aile olmanın en önemli unsurlarından biri de akşam yemeğini beraber yemektir. Akşam yemeğinde bütün aile fertleri sofrada bir araya gelmiyorsa o aile için problem var demektir. Çocuklarla vakit geçirirken ruh ve gönül dünyamız başka yerlerde olmasın. Çocuklarınıza sadece sözlerinizle değil sesinizle de sarılın.’ dedi.

Çocaklarımız günlük işlerimizde maalesef ikinci sırada yer alıyor ve sadece problem çıkınca ilgileniyoruz diyen Aslanhan “Çocuklarımz hangi filmleri izliyor, internette neler yapıyor, okuldan sonra nerede zaman geçiriyor takip etmeliyiz. Bizim evde çocuklar üst baş değiştirme ve akşam yatma saati dışında asla odalarının kapılarını kapatamazlar.” dedi.

Youtube’un CEO’sunun kendi çocuklarına youtube yasakladığına dikkat çeken Aslanhan, Sosyal medyanın zararlı içeriklerle dolu olduğunu ve çocukları cep telefonu tabletten uzak tutmak gerektiğini söyledi.

Sıtkı Aslanhan seminerden sonra kitaplarını imzalarken, Gebzelileri kırmayarak onlarla bol bol fotoğraf çektirdi

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Anahtar Kelimeler
Aile Içi IletişimEğitimci YazarSıtkı AslanhanGebzeKocaeli
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