Bahadıroğlu, “Her şey ailede başlar”

Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği kitap fuarı, söyleşi ve imza günleri ile devam ediyor. Yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun “Osmanlı’da Aile Hayatı ve Günlük Yaşam” konulu söyleşisini Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, MHP Çayırova İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdaban, başkan yardımcıları ile çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar dinledi.

Söyleşi öncesi bir selamlama konuşması yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İslam dininin ilk emrine riayet ettiklerini belirterek, en iyi yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu söyledi. Başkan Çiftçi, kitap fuarının güzel ilgi gördüğünü, Çayırova ’ya değer kattığını belirterek, şehri imar ederken geleceği de inşa edeceklerini kaydetti.

“Osmanlı’da Aile Hayatı ve Günlük Yaşam” konulu söyleşi için kürsüye gelen Yavuz Bahadıroğlu, aile kavramının önemine dikkat çektiği konuşmasında, her şeyin ailede başladığını, öğretmenin bilgi verdiğini, ahlakın aileden alındığı söyledi. Bahadıroğlu,” Anne ve babalar çocuklarınızla konuşun.” ifadeleri kullandı.

“Aileyi dinamik ve sağlam tutmanın yolu, aile bireyleri arasındaki iletişimi diri tutmaktan geçer” diyen Bahadıroğlu,” Bunun en kestirme ve kalıcı yolu ise muhabbettir. Yani sevgi ve bilgi eksenli sohbet. Muhabbet sadece karşılıklı konuşma değil, aynı zamanda bir büyük paylaşmadır. Yürekten yüreğe köprü kurmaktır. Bu bakımdan aileye muhabbet havası hâkim olmalıdır. ”dedi

Konuşmasının ardından Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftci ve MHP Çayırova İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdaban’ın elinden plaket alan Yavuz Bahadıroğlu, kitaplarını imzaladı.





