Başkan Büyükakın,Seksenler Setinde

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, TRT1'in fenomen dizilerinden biri olan Seksenler dizisinin çekimlerinin gerçekleştirildiği Darıca’daki seti ziyaret etti. Dizinin yapımcısı ve yönetmeni Birol Güven’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen birliktelikte dizinin oyuncularıyla çok keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Büyükakın, dizinin oyuncuları Şoray Uzun, Berat Yenilmez, Necmi Yapıcı, Hacı Ali Konuk, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat Pekzeren, Aydın Sarman, Osman Büyükercan ve Metin Şentürk ile tanıştı.

“DARICA’DA ÇEKİLMESİ BİZİM İÇİN AYRI BİR GURUR”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay ile beraberindeki heyet ile birlikte Seksenler dizisinin setinde inceleme yapan Başkan Büyükakın, o dönemi içinde barındıran dekorlar hakkında dizinin yapımcısı ve yönetmeni Birol Güven’den bilgi de aldı. Set çalışanlarına başarılar dileyen ve emekleri için teşekkür eden Başkan Büyükakın, gerçekleştirdiği ziyaret için “Sanatçılarımızla muhteşem bir sohbet oldu” diyerek, “Dizimizin oyuncularını beğenerek izliyoruz. Bize seksenleri anımsatan o nostaljiyi tekrar hatırlatan çok güzel bir dizi çekiyorlar. Darıca’da çekilmesi bizim için de ayrı bir gurur” dedi.

BİROL GÜVEN, “BİZ ASLINDA DARICA KOCAELİ DİZİSİYİZ”