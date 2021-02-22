Belgesel Tadında Horasan'dan Türkistan'a Kültür Yolculuğu

Konferans ve Fotoğraf sergisi

İstiklal marşı şairimiz Mehmet Akıf Ersoy'un eğitim gördüğü , hemde öğretmenlik yaptığı istanbul halkalıdaki tarihi Ziraat ve Baytar mektebi binasında faliyet gösteren İstanbul Sabahattin Zaim üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan tarih ve İslam araştırmaları kulübünün daveti ile Horasan'dan Türkistan'a konulu belgesel gösterimi ve konferansında konuştum .

Mehmet Akif'in eğitim gördüğü dönemde yatakhane olarak kullanılan binada düzenlenen etkinlikte duygulu anlar yaşadım.

Sakarya meydan muharebesi tarihi fotoğraflar sergisi açarak tarihi binanın belgesel çekimini de yaptım.

İstanbul belediyesi müze müdürü Salih Doğan beyin Özbekistan'da çektiği fotoğraflar sergisi büyük ilgi gördü .

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hem eğitim ve hemde ders verdiği tarihi Halkalı Baytar ve Ziraat mektebi Abdülhamit Han tarafından yapılmıştı.