KÜLTÜR VE SANAT:
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Belgesel Tadında Horasan'dan Türkistan'a Kültür Yolculuğu

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın 3 yıl önceki paylaşımını sizlere sunuyoruz..

Belgesel Tadında Horasan'dan Türkistan'a Kültür Yolculuğu

22 Şubat 2021 Pazartesi 10:05

Konferans ve Fotoğraf sergisi
İstiklal marşı şairimiz Mehmet Akıf Ersoy'un eğitim gördüğü , hemde öğretmenlik yaptığı istanbul halkalıdaki tarihi Ziraat ve Baytar mektebi binasında faliyet gösteren İstanbul Sabahattin Zaim üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan tarih ve İslam araştırmaları kulübünün daveti ile Horasan'dan Türkistan'a konulu belgesel gösterimi ve konferansında konuştum .
Mehmet Akif'in eğitim gördüğü dönemde yatakhane olarak kullanılan binada düzenlenen etkinlikte duygulu anlar yaşadım.
Sakarya meydan muharebesi tarihi fotoğraflar sergisi açarak tarihi binanın belgesel çekimini de yaptım.
İstanbul belediyesi müze müdürü Salih Doğan beyin Özbekistan'da çektiği fotoğraflar sergisi büyük ilgi gördü .
Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hem eğitim ve hemde ders verdiği tarihi Halkalı Baytar ve Ziraat mektebi Abdülhamit Han tarafından yapılmıştı.
Dün ayrıca her gün Devri Alem belgesel tv programlarımızında yayınlandığı TGRT Belgesel tv`yi ziyaret ederek genel müdür Sayın Sait Eken tarih programcısı İsmail Yağcı ile Halil Delice ve Tgrt fm radyo müdürü ile hasbihal ettik.


















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