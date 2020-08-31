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Belgesel yarışması için son başvuru tarihi

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde devlet kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları ile müştereken yapılan 5. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve yarışması için başvuru tarihi müracaatları 10 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Belgesel yarışması için son başvuru tarihi

31 Ağustos 2020 Pazartesi 17:43

Festival Tertip Komitesi başkanı Menderes Demir 2020 yılında çekilen bazı Filmlerin Montaj, Dublaj ve seslendirme konularında zaman isteyen belgeselcilerin isteği üzerine yarışma başvuru tarihinin uzaltıldığını ifade etti “Amacımız müracaatları maksimumda  tutarak 2020 yılının Türk Dünyası belgesellerini seçmek ”diyerek belgeselcileri yarışmaya katılmaya davet etti. Türkiye başta olmak üzere Türk Dünyasında büyük ilği ve heyecan uyandıran Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nin gala ve ödül töreni İstanbul'da yapılacak.Dereceye giren filmler  “Dilde Birlik 9 ülke 9 şehir 1 festival“ sloganı ile 9 ülkede gösterilecek.

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