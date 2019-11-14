BİLKAR Tiyatro Yeniden’i İki Oyunuyla Ağırlıyor

Topluluk iki ayrı oyunla gündüz çocuklara, akşam yetişkinlere oyun sahneleyecek.
Küçük Prens ve Çiçek adlı çocuk oyunu, 12.00 ve 14.00’te iki ayrı seansta sahnelenecek.
Saint Exupery’nin klasik eseri Küçük Prens’ten Küçük Prens ve Çiçek adıyla sahneye uyarlanan eser, Küçük Prens’in çiçeğiyle olan ilişkisini, sevgi ve emek bağlamında ele alıyor. Yönetmenliğini Dersu Yavuz Altun’un üstlendiği tek perdelik oyunda rolleri Çağlar Tüfekçi, Öze Solak Altun, Emre Işındağ, Serkan Dirikolu ve Şebnem Mazak Dirikolu paylaştı.
Özge Özberk ve Kubilay Penbeklioğlu’nun oynadığı, Dersu Yavuz Altun’un yönettiği kadın-erkek eşitsizliğini acımasız bir mizah diliyle sahneye taşıyan Dario Fo ve Franca Rame’nin eserinden derlenen “Açık Aile” adlı komedi, 19.30’da sahnelenecek.