BİLKAR Tiyatro Yeniden’i İki Oyunuyla Ağırlıyor

Tiyatro Yeniden; Küçük Prens ve Çiçek adlı oyununu çocuklar, Açık Aile adlı oyununu yetişkinler için 19 Kasım’da BİLKAR’ın ev sahipliğinde sahneleyecek

Gebze’nin kültür sanatta aktif ve üretken sivil toplum örgütü BİLKAR (Bilimsel Kültürel Araştırmalar Yayıncılık ve Üretim Kooperatifi), 19 Kasım Salı günü Tiyatro Yeniden’i Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde ağırlıyor.

Topluluk iki ayrı oyunla gündüz çocuklara, akşam yetişkinlere oyun sahneleyecek.

Küçük Prens ve Çiçek adlı çocuk oyunu, 12.00 ve 14.00’te iki ayrı seansta sahnelenecek.

Saint Exupery’nin klasik eseri Küçük Prens’ten Küçük Prens ve Çiçek adıyla sahneye uyarlanan eser, Küçük Prens’in çiçeğiyle olan ilişkisini, sevgi ve emek bağlamında ele alıyor. Yönetmenliğini Dersu Yavuz Altun’un üstlendiği tek perdelik oyunda rolleri Çağlar Tüfekçi, Öze Solak Altun, Emre Işındağ, Serkan Dirikolu ve Şebnem Mazak Dirikolu paylaştı.