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KÜLTÜR VE SANAT:
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BİLKAR'da Resim Sergisi

BİLKAR’da, “Çizginin ve Rengin Yüzeye Dokunuşu” temasıyla resim sergisi başladı. Sergi, 30 Haziran Pazar günü akşamına kadar devam edecek

BİLKAR'da Resim Sergisi

13 Haziran 2019 Perşembe 14:51

Gebze’nin kültür ve sanatta aktif ve üretken sivil toplum örgütü Bilimsel Kültürel Araştırmalar Üretim ve Yayıncılık Kooperatifi BİLKAR’da, “Çizginin ve Rengin Yüzeye Dokunuşu” temasıyla resim sergisi başladı. 30 Haziran Pazar günü akşamına kadar devam edecek olan sergide BİLKAR Görsel Sanatlar Atölyesi öğretmenleri Ufuk Muslu ve Yıldırım Gül’ün öğrencilerinin çalışmaları sergileniyor.

05-11 yaş gurubunda Yıldırım Gül hem ortaöğretim güzel sanatlar liselerine hazırlık hem de hobi sınıfları çalıştırıyor. 11 yaş üstü gruplarında Ufuk Muslu akademiye hazırlık ve hobi sınıfları çalıştırıyor. BİLKAR tarafından sergiye dair yapılan açıklamada, “Öğrencilerimizin tüm hızla kariyerlerine hazırlandıkları bu dönemde bu serginin onlar için moral kaynağı olması umuyor başarılarının daim olmasını diliyoruz. Tamamı öğrencilerimizin çizimlerinden oluşan sergimize tüm Gebzeliler’i davet ederiz” denildi.

Sergi; BİLKAR’ın Hacı Halil Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi, Beşiroğlu Altın Han, 2’nci kattaki yerinde, Volkan Dündar Çok Amaçlı Salonu’nda gezilebilir.

YILSONU ŞENLİĞİ

Öte yandan BİLKAR’ın geleneksel hale gelen yılsonu şenliğinin 11’nci 20-21 Haziran Perşembe ve Cuma günleri 18.00-21.00 saatleri arasında Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

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