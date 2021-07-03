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KÜLTÜR VE SANAT:
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Birbirinden Anlamlı 9 Şarkı

Müzik alanında 20 yıldır profesyonel olarak şarkılar yazan ve albümler yapan İzzet Aktaş, 2021 yılına özel 9 şarkılık albümle sevenleriyle buluşuyor.

Birbirinden Anlamlı 9 Şarkı

03 Temmuz 2021 Cumartesi 16:35

Albümdeki her eser derin anlamlara sahip. Eserler toplumsal meselelere dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için yapıldı. Albümün ilk klibi bu eserlerden bir olan “İLLET” adlı şarkıya çekildi. Eser, Filistin’de yapılan işgale ve zulme dikkat çekiyor. Şarkıya USMED Başkanı Yazar Said Ercan’ın yazdığı ve okuduğu bir şiir de anlam katıyor.

Albümün kıymetli bir diğer eseri ise, içinde "ÖLMESİN KADINLAR VE ÇOÇUKLAR". Adından da anlaşılacağı gibi kadınlara ve çocuklara yapılan şiddeti konu alan eser, özellikle kadın cinayetlerine dikkat çekmek, kadınların ve çocukların yaşadıklarına ses olmak için kaleme alındı.

Üçüncüsü “ASRIN LİDERİ BAŞKOMUTAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’’ adlı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kaleme aldığı bir eser.

Dördüncüsü "MAHLUGAT" adlı eser. Şarkı hayvanlara yapılan şiddet ve katliamlara dikkat çekmek için kaleme alındı. 

Beşinci eser "BEN ASKER OLDUM" . Askere gidecek olan gençlere milli ve manevi duygular yaşatacak, ilham verecek bir eser. Asker eğlenceleri ve uğurlamalarında vazgeçilmez olacak.

Altıncı eser yine milli ve manevi duygulara ilham olacak "TÜRKÜN GÜCÜNÜ HAYKIRDIK" adlı eser. Dün Çanakkale’de bugün Karabağ’da Türkün Gücünü Tüm Dünyada Haykırdık Haykırdık Haykıracağız… Azerbaycan ve Türk halkına hitap eden eserin sözleri Osman Özdemir ve İzzet Aktaş’a, müziği ise yine İzzet Aktaş’a ait.

Yedinci eser, "BU DÜNYANIN ANNESİZ ÇOCUKLARA ANNE BORCU VAR" Annesiz, babasız ve sevgisiz kalmış kimsesiz çocuklara ithafen kaleme alınmıştır.

Sekizinci eser, yine albümün çok iddialı eserlerinden "VAKTİ GELDİ" adlı eser. Aşk ve ayrılık acısı çekenlere ithafen kaleme alındı.

Ve Dokuzuncu eser, "ŞÜKÜRLER OLSUN SENİ BULDUM" adını taşıyan bir ilahi.

Herkesin kendinden bir şeyler bulacağı, maneviyatı oldukça yüksek bir albüm yapan sanatçı, albümünü sevenleriyle ve sevdikleriyle buluşturmanın heyecanını yaşıyor.

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