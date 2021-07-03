Birbirinden Anlamlı 9 Şarkı

Albümün kıymetli bir diğer eseri ise, içinde "ÖLMESİN KADINLAR VE ÇOÇUKLAR". Adından da anlaşılacağı gibi kadınlara ve çocuklara yapılan şiddeti konu alan eser, özellikle kadın cinayetlerine dikkat çekmek, kadınların ve çocukların yaşadıklarına ses olmak için kaleme alındı.
Üçüncüsü “ASRIN LİDERİ BAŞKOMUTAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’’ adlı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kaleme aldığı bir eser.
Dördüncüsü "MAHLUGAT" adlı eser. Şarkı hayvanlara yapılan şiddet ve katliamlara dikkat çekmek için kaleme alındı.
Beşinci eser "BEN ASKER OLDUM" . Askere gidecek olan gençlere milli ve manevi duygular yaşatacak, ilham verecek bir eser. Asker eğlenceleri ve uğurlamalarında vazgeçilmez olacak.
Altıncı eser yine milli ve manevi duygulara ilham olacak "TÜRKÜN GÜCÜNÜ HAYKIRDIK" adlı eser. Dün Çanakkale’de bugün Karabağ’da Türkün Gücünü Tüm Dünyada Haykırdık Haykırdık Haykıracağız… Azerbaycan ve Türk halkına hitap eden eserin sözleri Osman Özdemir ve İzzet Aktaş’a, müziği ise yine İzzet Aktaş’a ait.
Yedinci eser, "BU DÜNYANIN ANNESİZ ÇOCUKLARA ANNE BORCU VAR" Annesiz, babasız ve sevgisiz kalmış kimsesiz çocuklara ithafen kaleme alınmıştır.
Sekizinci eser, yine albümün çok iddialı eserlerinden "VAKTİ GELDİ" adlı eser. Aşk ve ayrılık acısı çekenlere ithafen kaleme alındı.
Ve Dokuzuncu eser, "ŞÜKÜRLER OLSUN SENİ BULDUM" adını taşıyan bir ilahi.
Herkesin kendinden bir şeyler bulacağı, maneviyatı oldukça yüksek bir albüm yapan sanatçı, albümünü sevenleriyle ve sevdikleriyle buluşturmanın heyecanını yaşıyor.