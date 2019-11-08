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Büyükşehir, “kültürel mirasa” sahip çıkıyor

Büyükşehir Belediyesi, şehrin sınırları içerisinde bulunan tarihi ve kültürel mirasları korumak adına personellere ‘Kültürel Miras’ eğitimi düzenledi.

Büyükşehir, 'kültürel mirasa” sahip çıkıyor

08 Kasım 2019 Cuma 11:12

Köklü bir tarihi geçmişe sahip olan Kocaeli, birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu vesileyle Kocaeli ili sınırları içerisinde çeşitli medeniyetlere ait eserler bulunmaktadır. Eski dönemlerden günümüze ulaşan bu eserler, Kocaeli’nin önemli bir zenginliğidir. Kocaeli’nin sahip olduğu bu tarihi ve kültürel miras zenginliği, hepimizin koruyarak gelecek nesillere ulaştırması gereken değerlerdir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de şehrin sınırları içerisinde bulunan bu tarihi ve kültürel mirasları korumak için Etüt ve Proje Şube ile Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne bağlı çalışan personellere Kültürel Miras’ eğitimi verdi.

 

KÜLTÜREL MİRAS EĞİTİMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir sınırları içerisinde bulunan tarihi ve kültürel mirasın restore edilerek korunması, yaşatılması, tanıtılması için çeşitli çalışmalar yapmaya devam ediyor. Kültürel mirasları korumak için birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir, son olarak şehir merkezi ve diğer ilçelerimizde bulunan tarihi ve kültürel mirasın korunması çalışmalarını yürüten teknik personelin bir bölümüne yönelik Kültürel Miras’ eğitimi gerçekleştirdi.

 

MİRASA NASIL SAHİP ÇIKILACAĞI ANLATILDI

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teknik personelinin katıldığı kültürel miras eğitiminde; Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürü Volkan Şenel tarafından ‘Kocaeli’nin Tarihi ve Kültürel Mirası’ adlı bir sunum yapıldı. Yapılan sunumda; Kocaeli şehrinin tarihi ve kültürel miras potansiyeli, bu potansiyelin korunmasına yönelik Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar ve kültürel mirasın korunması noktasında dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekildi. 



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