ÇAYIROVA'DA SİNEMA GÜNLERİ

Çocuklara ve yetişkinlere özel tiyatrolar ile 19-27 Ekim tarihleri arasında Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezleri’nde tiyatro severlere eğiten, güldüren ve bir o kadar da bilgilendiren tiyatroları sunacak olan Çayırova Belediyesi, ilk etkinliğini 19 Ekim Cumartesi günü Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecek. “Abur Cubur Tavşan” isimli çocuk tiyatrosu ile çocuklara 13.00-15.00 saatlerinde 2 seans tiyatro gösterimi sunacak olan belediye, pazar günü ise Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda saat 14.00’da “Şaşkın Korsan” isimli tiyatroyu çocukların gösterimine sunacak.

19-27 Ekim Tarihleri arasında gerçekleşecek olan tiyatro günlerinin ilk haftasında 26 Ekim Cumartesi günü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 13.00-14.30 saatlerinde “İyilik Ağacı” isimli çocuk tiyatrosu, saat 19.30’da Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde “Kahkaha Koridorları” isimli yetişkin tiyatrosu ve 27 Ekim Pazar günü de saat 19.30’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde “Malcolm X” isimli yetişkin tiyatrosu sahne alacak.





