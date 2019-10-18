19-27 Ekim Tarihleri arasında gerçekleşecek olan tiyatro günlerinin ilk haftasında 26 Ekim Cumartesi günü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 13.00-14.30 saatlerinde “İyilik Ağacı” isimli çocuk tiyatrosu, saat 19.30’da Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde “Kahkaha Koridorları” isimli yetişkin tiyatrosu ve 27 Ekim Pazar günü de saat 19.30’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde “Malcolm X” isimli yetişkin tiyatrosu sahne alacak.
ÇAYIROVA'DA SİNEMA GÜNLERİ
Çayırova Belediyesi tiyatro günleri, 19 Ekim Cumartesi günü “Abur Cubur Tavşan” isimli çocuk tiyatrosu ile başlıyor.
19-27 Ekim Tarihleri arasında gerçekleşecek olan tiyatro günlerinin ilk haftasında 26 Ekim Cumartesi günü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 13.00-14.30 saatlerinde “İyilik Ağacı” isimli çocuk tiyatrosu, saat 19.30’da Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde “Kahkaha Koridorları” isimli yetişkin tiyatrosu ve 27 Ekim Pazar günü de saat 19.30’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde “Malcolm X” isimli yetişkin tiyatrosu sahne alacak.