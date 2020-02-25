Çayırova’da Türk Halk Müziği Esintisi

Birbirinden güzel türküleri seslendiren ve program içerisinde eğitim verdiği kursiyerlere de yer veren Dursun, katılımcılara müzik dolu bir gece yaşattı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen program yaklaşık olarak 2 saat sürdü.

Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nda yer alan kursiyerlerinde sahne aldığı programda her yöreden türküleri ve ezgileri seslendiren Ünal Dursun, Belediye Türk Halk Müziği Korosu ile daha da güzel konserlere imza atacaklarını belirtti. Dursun, bu anlamda kendilerine destek veren Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti.

Gerçekleşen programın sonunda Belediye Türk Halk Müziği Korosu eğitmeni şef Ünal Dursun ve kursiyerlere teşekkür eden Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kültürel ve sanatsal etkinliklerini birçok branşta yapmaya ve çeşitlendirmeye devam edeceklerini söyledi.