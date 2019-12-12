Çocuklar ‘Abur Cubur Tavşan’ ile Eğlendi

12 Aralık 2019 Perşembe 09:55
Her yaşa ve kesime hitap eden programlara ev sahipliği yapan GKM’nin gündüz konukları Gebzeli minikler oldu. ‘Abur Cubur Tavşan’ adlı tiyatro gösterisinin izleyen minikler, oldukça güzel vakit geçirdi. Işık efektleri ve sahne dekorlarıyla renklendirilen özgün konulu tiyatro gösterisi minikler tarafından beğeniyle izlendi. Eğitici mesajlar da içeren tiyatro gösterisi sırasında miniklerin sevinci yüzlerinden okundu. Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında minikler için hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü “Uzay Parkı” çocuk sineması oynatılacak. 13:00 ve 15:00 saatlerinde iki seans oynatılacak çocuk sineması hafta sonu minik izleyicilerini bekliyor.
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